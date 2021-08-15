Убив поліцейського та поранив медика психічнохворий чоловік на Херсонщині

Убивство сталося на Херсонщині. Фото: edcblog.ru

https://racurs.ua/ua/n158829-ubyv-policeyskogo-ta-poranyv-medyka-psyhichnohvoryy-cholovik-na-hersonschyni.html

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Убивство поліцейського сталося у Херсонській області — правоохоронець загинув під час виконання службових обов’язків.

Подія трапилася у селі Вересневе Новокаховської міської громади. Сьогодні, 15 серпня, близько 7.00 місцева мешканка викликала поліцію і швидку. Жінка повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби, і вона його замкнула в літній кухні. Про це повідомила прес-служба поліції Херсонської області.

Коли поліцейський та медик зайшли на подвір’я, хворий чоловік, виламавши двері, із ножом в руках вибіг назовні та наніс ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції. Поліцейський помер дорогою до лікарні. Убивцю затримали бійці роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу Україні. Зловмиснику передбачається тюремний строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у США 40-річний інструктор з серфінгу з Каліфорнії жорстоко вбив двох своїх дітей. Поліцейським він сказав, що є послідовником теорії змови QAnon і ілюмінатів. Чоловік був впевнений, що його діти «виростуть монстрами, якщо їх не вбити».