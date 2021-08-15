Убил полицейского и ранил медика душевнобольной мужчина на Херсонщине

Убийство произошло на Херсонщине. Фото: edcblog.ru

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Ракурс

Убийство полицейского произошло в Херсонской области — правоохранитель погиб при исполнении служебных обязанностей.

Происшествие случилось в селе Сентябрьское Новокаховской городской общины. Сегодня, 15 августа, около 7.00 местная жительница вызвала полицию и скорую. Женщина сообщила, что у ее 44-летнего сына, который находится на учете, произошло резкое обострение психической болезни, и она его заперла в летней кухне. Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

Когда полицейский и медик зашли во двор, больной мужчина, выломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции. Полицейский скончался по дороге в больницу. Убийцу задержали бойцы роты полиции особого назначения, прибывшие на помощь.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику предусматривается тюремный срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в США 40-летний инструктор по серфингу из Калифорнии жестоко убил двух своих детей. Полицейским он сказал, что является последователем теории заговора QAnon и иллюминатов. Мужчина был уверен, что его дети «вырастут монстрами, если их не убить».