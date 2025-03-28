На Ставці верховного головнокомандувача детально обговорили розвиток дронів в Україні. Фото:

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося у п’ятницю, 28 березня.

На Ставці дуже детально обговорили розвиток дронів в Україні, а саме — контракти, фінанси, технічні питання та виробництво. Головне завдання влади чітко збільшити постачання БпЛА у війська, а також зробити дрони максимально технологічними. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні — це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська, — наголосив він.

Також глава держави заслухав результати збиття російський «Шахедів» дронами-перехоплювачами і подякував всім, хто розвиває цей напрям.

Крім того, на Ставці говорили про українську ракетну програму й наголосили на важливості максимально прискорити виробництво цього озброєння.

Ми працюємо й над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 28 березня президент Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів та ракет. Також є домовленість про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони.