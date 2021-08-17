Пентагон назвав нову головну задачу в Афганістані

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Пентагон назвав нову головну задачу в Афганістані — генерал-майор Хенк Тейлор, виступаючи на брифінгу в Міністерстві оборони США, присвяченому ситуації в Кабулі, заявив, що евакуація американських громадян і афганців, котрі допомагали Вашингтону, є пріоритетним завданням.

Збройні сили США зосереджені на якомога швидшій евакуації людей. Коли ми складали цей план, то підготувалися до низки непередбачених обставин і визнаємо, що події, які відбуваються в аеропорту Хаміда Карзая, привернули увагу і занепокоєння в усьому світі. Ми активно стежимо за ситуацією і коригуватимемо сили по мірі необхідності, — цитує Тейлора «Голос Америки».

Впродовж останніх трьох днів США перекинули в Кабул 2,5 тис. солдатів. Представник Пентагону також обіцяє перекинути нові сили в країну Центральної Азії. Всього до Афганістану прибудуть 3−3,5 тис. американських військовослужбовців. Тейлор також підтвердив, що Вашингтон не завдавав авіаударів по позиціях талібів, однак готовий це зробити в разі потреби.

За останні 24 години авіаударів не завдано, проте у командувача Збройними силами США в Афганістані є ця можливість. У командира є засоби, доступні в аеропорту Хаміда Карзая, а також підтримка з інших областей регіону, — зазначив генерал.

Також Пентагон підтвердив інформацію про поранення одного військовослужбовця США. За словами спікера американського оборонного відомства Джона Кірбі, США не очікували, що афганські військові так швидко капітулюють перед «Талібаном».

Це сталося дуже швидко. І однією з речей, яку ми не могли передбачити — ступінь капітуляції афганських сил — іноді без бою, — заявив Кірбі.

У Пентагоні розповіли, що під час зустрічі генерала Маккензі з лідерами талібів в Досі, «Талібану» дали зрозуміти, що операції з евакуації громадян не повинні піддаватися нападу, «інакше буде відповідь».

Нагадаємо, глава американського зовнішньополітичного відомства Ентоні Блінкен 16 серпня провів телефонну розмову щодо ситуації в Афганістані з міністром закордонних справ Пакистану і главою МЗС Індії.

Джерело: «Голос Америки»