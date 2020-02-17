Акула атаковала яхту исследователя в Новой Зеландии. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n133836-akula-atakovala-yahtu-issledovatelya-v-novoy-zelandii-video.html

Ракурс

Акула-мако атаковала яхту биолога в Новой Зеландии — хищник вцепился зубами в палубу.

На яхте проводил исследования для своей докторской диссертации 35-летний морской биолог Рили Эллиотт, который занимается изучением акул. Он успел записать нападение на видео, а затем опубликовал его в YouTube.

Когда серо-голубая акула атаковала судно, ученый крикнул: «Что ты делаешь, друг?». После этого акула отпустила палубу, немного отплыла и снова «укусила» яхту.

Но ученый отметил, что для его судна такие нападения акулы не страшны, потому что оно крепкое и надежное.

Акулы-мако водятся в основном в теплых и тропических водах. У этого хищника очень острые зубы, которые похожи на шило. Размер серо-голубых акул может достигать 4,5 м, а вес — до 800 кг. Эти акулы могут двигаться со скоростью до 50 км/ч.

Напомним, недавно два дайвера на одном из Мальдивских островов спасли четырехметровую китовую акулу, тело которой было сжато толстой веревкой.