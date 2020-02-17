Акула атакувала яхту дослідника в Новій Зеландії. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n133836-akula-atakuvala-yahtu-doslidnyka-v-noviy-zelandiyi-video.html

Ракурс

Акула-мако атакувала яхту біолога в Новій Зеландії — хижак вчепився зубами у палубу.

На яхті проводив дослідження для своєї докторської дисертації 35-річний морський біолог Рілі Елліотт, який займається вивченням акул. Він встиг записати напад на відео, а потім опублікував його в YouTube.

Коли сіро-блакитна акула атакувала судно, науковець крикнув: «Що ти робиш, друже?». Після цього акула відпустила палубу, трохи відпливла і знову «вкусила» яхту.

Але науковець зазначив, що для його судна такі напади не страшні, бо воно міцне і надійне.

Акули-мако водяться здебільшого в теплих і тропічних водах. У цього хижака дуже гострі зуби, які схожі на шило. Розмір сіро-блакитних акул може сягати до 4,5 м, а вага — до 800 кг. Ці акули можуть рухатися зі швидкістю до 50 км/год.

Нагадаємо, двоє дайверів на одному з Мальдівських островів врятували чотириметрову китову акулу, тіло якої було стиснуте товстою мотузкою.