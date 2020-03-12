Из-за коронавируса Разумков закрыл Раду для журналистов. Фото: 24 канал

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Коронавирус в Украине зафиксирован уже у трех человек, два новых случая инфицирования подтвердились 12 марта.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем, кроме нардепов и их помощников, а также сотрудников аппарата. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, журналисты теперь смогут присутствовать исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания парламента.

Председателям комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий нужно проводить заседания этих органов парламента исключительно в административных зданиях Рады. Все эксперты, представители общественности и другие лица могут участвовать в этих заседаниях только дистанционно.

Также Верховная Рада прекращает прием граждан, а их обращения будут обрабатываться в письменном и электронном вариантах.

Кроме того, Разумков постановил отменить нардепам все командировки даже по Украине, а также посоветовал им ограничить публичные встречи с большим количеством граждан. При этом международные контакты будут осуществляться с помощью электронных средств коммуникации.

Все эти меры будут действовать до 3 апреля. Разумков сам проконтролирует выполнение этого распоряжения.

Напомним, по состоянию на 12 марта коронавирус в Украине зафиксирован уже у трех человек. Два новых случая подтвердились сегодня. Заболевшие — женщина пенсионного возраста из Житомирской области и мужчина из Черновицкой области.