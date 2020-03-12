Через коронавірус Разумков закрив Раду для журналістів. Фото: 24 канал

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Коронавірус в Україні зафіксовано вже у трьох осіб, два нові випадки інфікування підтвердилися 12 березня.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім, окрім нардепів і їхніх помічників, а також співробітників апарату. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, журналісти тепер зможуть бути присутніми виключно в прес-центрі на третьому поверсі будівлі парламенту.

Головам комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій потрібно проводити засідання цих органів парламенту виключно в адміністративних будівлях Ради. Всі експерти, представники громадськості та інші особи можуть брати участь у цих засіданнях тільки дистанційно.

Також Верховна Рада припиняє прийом громадян, а їхні звернення будуть оброблятися в письмовому та електронному варіантах.

Окрім того, Разумков постановив скасувати нардепам усі відрядження навіть по Україні, а також порадив їм обмежити публічні зустрічі з великою кількістю громадян. Водночас міжнародні контакти будуть здійснюватися за допомогою електронних засобів комунікації.

Всі ці заходи діятимуть до 3 квітня. Разумков сам проконтролює виконання цього розпорядження.

Нагадаємо, станом на 12 березня коронавірус в Україні зафіксований вже у трьох осіб. Два нові випадки підтвердилися сьогодні. Хворі — жінка пенсійного віку з Житомирської області та чоловік з Чернівецької області.