Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Владимир, Зеленский, президент Украины, принимает участие во внеочередном заседании правительства.

Сегодня, 13 марта, презентуют Реформу системы градостроительства. Заседание транслируется на канале Кабинета министров в YouTube.

По словам Зеленского, после заседания правительства состоится заседание СНБО, где будут обсуждать вопросы коронавируса и безопасности страны. Будут подниматься вопросы закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран, обеспечения потребностей людей в средствах защиты, в частности, речь идет о масках и тестах. Также будет отдельный разговор с производителями и поставщиками относительно спекуляционных цен на эти товары.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков во время заседания сообщил, что сегодня в «Борисполе» арестовали 1,5 т медицинских масок, которые направлялись в Рим и ОАЭ. Маски конфискованы, открыто уголовное производство.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram план заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заседание назначено на 12.30 13 марта.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны сегодня проведет заседание, во время которого будут обсуждаться следующие шаги по борьбе с распространением в Украине нового коронавируса SARS-CoV-2. Одним из вопросов, которые должны рассмотреть — закрытие границ, а именно — в каком формате это может быть сделано.