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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Зеленський на виїзному засіданні Кабміну повідомив, що робитиме РНБО з коронавірусом (ТРАНСЛЯЦІЯ)

13 бер 2020, 11:17
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Володимир, Зеленський, президент України, бере участь у позачерговому засіданні уряду.

Сьогодні, 13 березня, презентують Реформу системи містобудування. Засідання транслюється на каналі Кабінету міністрів в YouTube.

За словами Зеленського, після засідання уряду відбудеться засідання РНБО, де обговорюватимуть питання коронавірусу та безпеки країни. Буде розглянуто питання закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн, забезпечення потреб людей у засобах захисту, зокрема, йдеться про маски і тести. Також буде окремою розмова з виробниками і постачальниками щодо спекуляційних цін на ці товари.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков під час засідання повідомив, що сьогодні в «Борисполі» арештували 1,5 т медичних масок, які прямували до Риму та ОАЕ. Маски конфісковано, відкрито кримінальне провадження.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко опублікував у Telegramплан засідання Ради національної безпеки та оборони України. Засідання призначене на 12.30 13 березня.

Документ: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони сьогодні проведе засідання, під час якого обговорюватимуться наступні кроки щодо боротьби з поширенням в Україні нового коронавірусу SARS-CoV-2. Одним з питань, які заплановано розглянути — закриття кордонів, а саме — в якому форматі це може бути зроблено.

Джерело: Ракурс


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