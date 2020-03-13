Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n135101-zelenskyy-na-vyyiznomu-zasidanni-kabminu-povidomyv-scho-robytyme-rnbo-z-koronavirusom.html

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Володимир, Зеленський, президент України, бере участь у позачерговому засіданні уряду.

Сьогодні, 13 березня, презентують Реформу системи містобудування. Засідання транслюється на каналі Кабінету міністрів в YouTube.

За словами Зеленського, після засідання уряду відбудеться засідання РНБО, де обговорюватимуть питання коронавірусу та безпеки країни. Буде розглянуто питання закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн, забезпечення потреб людей у засобах захисту, зокрема, йдеться про маски і тести. Також буде окремою розмова з виробниками і постачальниками щодо спекуляційних цін на ці товари.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков під час засідання повідомив, що сьогодні в «Борисполі» арештували 1,5 т медичних масок, які прямували до Риму та ОАЕ. Маски конфісковано, відкрито кримінальне провадження.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко опублікував у Telegramплан засідання Ради національної безпеки та оборони України. Засідання призначене на 12.30 13 березня.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони сьогодні проведе засідання, під час якого обговорюватимуться наступні кроки щодо боротьби з поширенням в Україні нового коронавірусу SARS-CoV-2. Одним з питань, які заплановано розглянути — закриття кордонів, а саме — в якому форматі це може бути зроблено.