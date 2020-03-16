Коронавирус в Украине: Вакарчук пожертвует 1 млн грн на материалы и технику для больниц

Святослав Вакарчук, фото: PavloFriend

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Святослав Вакарчук, известный певец и народный депутат из фракции «Голос», решил пожертвовать 1 млн грн на закупку необходимых материалов и техники в опорные больницы.

В частности, речь идет о медучреждениях во Львовской и Одесской областях. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Также Вакарчук призвал каждого присоединиться к мероприятиям, которые могут помочь бороться с коронавирусом, таким как закупка лекарств или доставка продуктов и средств первой необходимости пожилым людям, которые вынуждены из-за коронавируса находиться на вынужденной изоляции, как наиболее уязвимая категория.

Не нужно ждать чуда от правительства. Его не будет. И честно говоря, ни одно правительство на Земле не справится с вызовами пандемии самостоятельно, без поддержки граждан, — отмечает нардеп.

Напомним, в Украине уже официально зафиксированы пять случаев нового коронавируса, один человек умер.