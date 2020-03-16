Коронавірус в Україні: Вакарчук пожертвує 1 млн грн на матеріали та техніку для лікарень

Святослав Вакарчук, фото: PavloFriend

https://racurs.ua/ua/n135242-koronavirus-v-ukrayini-vakarchuk-pojertvuie-1-mln-grn-na-materialy-ta-tehniku-dlya-likaren.html

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Святослав Вакарчук, відомий співак та народний депутат із фракції «Голос», вирішив пожертвувати 1 млн грн на закупівлю необхідних матеріалів та техніки у опорні лікарні.

Зокрема, йдеться про медзаклади у Львівській та Одеській областях. Про це політик повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Також Вакарчук закликав кожного долучитися до заходів, які можуть допомогти боротися з коронавірусом, таких як закупівля ліків чи доставка продуктів і засобів першої необхідності літнім людям, які вимушені через коронавірус перебувати у вимушеній ізоляції, як найбільш вразлива категорія.

Не потрібно чекати дива від уряду. Його не буде. Та й чесно кажучи, жоден уряд на Землі не впорається з викликами пандемії самотужки, без підтримки громадян, — наголошує нардеп.

Нагадаємо, в Україні вже офіційно зафіксовано п’ять випадків нового коронавіруса, одна людина померла.