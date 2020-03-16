У Харкові вирішили не закривати бари та ресторани. Фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n135254-kernes-proty-koronavirusu-v-harkovi-vyrishyly-ne-zakryvaty-bary-ta-restorany.html

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Карантин в Україні почав діяти з 13 березня, проте з кожним днем ​​все більше міст вводять нові обмежувальні заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні. Зокрема, закриваються всі заклади і торгові точки, окрім аптек і продуктових магазинів.

Водночас в Харкові вирішили не вводити такі жорсткі обмеження. У місті закриють тільки нічні клуби і дискотеки, а також ринок «Барабашово». Бари, кафе та ресторани продовжать працювати. Таке рішення прийняли на засіданні комісії міськради з питань надзвичайних ситуацій, пише «UA: Харків» в Facebook.

Також в місті буде працювати громадський транспорт, але його будуть дезінфікувати. Уточнюється, що влада міста в подальшому може переглянути це рішення.

Окрім того, з бюджету виділять 20 млн грн на закупівлю апаратів для штучної вентиляції легенів і дезінфікуючих засобів.

Водночас в Черкасах з 17 березня закривається все, окрім аптек і продуктових магазинів. У місті перестануть працювати кінотеатри, музеї, тренажерні зали, ресторани, атракціони та інші установи. Обмеження поширюються на всі установи, незалежно від форм власності. Міський голова Черкас також рекомендує обмежити відвідуваність храмів, пише видання «Вікка».

Нагадаємо, раніше в Києві ввели нові обмеження. Закриваються всі ТРЦ, кафе, ресторани. Мінімізується пересування між Києвом і областю. Служби доставки продовжать працювати — так само, як і продуктові та господарські магазини. Аптеки, автозаправки і банки будуть працювати у звичайному режимі.