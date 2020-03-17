В області передали майже 10 млн масок. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n135280-koronavirus-v-ukrayini-v-oblasti-peredaly-mayje-10-mln-masok-shmygal.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, заявив, що до областей України передали 10 млн медичних масок та близько 1,5 тис. апаратів штучної вентиляції легень.

Також Кабінет міністрів зустрічався з виробниками медичної продукції в Україні, представниками мереж аптек. З ними уряд підписав меморандум про співпрацю щодо цін, обсягів та умов роботи в умовах кризи. Про це Шмигаль заявив на позачерговому засіданні Верховної Ради.

За його словами, з боку бізнесу є розуміння ситуації. Була досягнута домовленість про збільшення обсягів виробництва, проте наразі вирішується питання щодо матеріалів та сировини для виробництва продукції.

Він також зазначив, що нині в Україні підготовлені 12 тис. ліжок в інфекційних лікарнях. Також Шмигаль сказав, що до кінця тижня в Україну надійдуть 10 млн тестів для визначення коронавірусу.

Щодо коронавірусу, Шмигаль сказав, що в Україні підтверджено сім випадків зараження, одна людина померла. Є також випадок захворювання одного з працівників консульства.

З приводу ініціативи президента Володимира Зеленського запровадити надзвичайний стан в Україні, прем'єр відповів:

Ми до введення надзвичайного стану в разі потреби будемо готові.

Шмигаль додав, що влада наразі може приймати жорсткі рішення заради захисту населення від коронавірусу, але робиться це лише для того, щоб максимально попередити розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні Рада зібралася на позачергове засідання, щоб розглянути низку законопроектів, пов’язаних з боротьбою з коронавірусом, а також щоб вирішити, як буде працювати парламент під час карантину.