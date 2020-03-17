Коронавирус в Киеве: власть пообещала подвозить медиков на работу

Коронавирус в Киеве: власть пообещала свозить медиков на работу, фото — Pixabay

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Карантин в Киеве вносит коррективы в транспортное обеспечение горожан. Для работников предприятий, которые должны работать в особом режиме, в частности, медицинских работников, власти пообещали создать специальные маршруты и подвозить их на работу.

Это касается оборонной и пищевой промышленности, водоканалов. О таких мерах рассказал на брифинге в Киеве заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Подвоз на работу — это ответственность руководителей предприятий и учреждений, — рассказал чиновник.

Поворозник рассказал, что в Киеве не увеличится количество единиц общественного пассажирского транспорта в связи с закрытием метро. Большинство киевлян должно находиться дома.

Плановые операции в медучреждениях переносятся, чтобы высвободить места для возможных инфицированных коронавирусом.

Власти ожидают, что со дня на день в столицу поступят тесты, в частности, ежедневно ожидают 4−5 тыс., чтобы обеспечить всех, кому по медицинским показаниях нужно пройти проверку.

Тесты на коронавирус в Киеве проводят в семи медучреждениях — Александровской больнице, городских клинических больницах №№ 4 и 9, детских больницах №№ 1 и 2, инфекционной детской больнице и городском центре перинатальной медицины на Оболони.