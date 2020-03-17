Коронавірус у Києві: влада пообіцяла довозити медиків на роботу, фото — Pixabay

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Карантин у Києві вносить корективи у транспортне забезпечення містян. Для працівників підприємств, які мають працювати в особливому режимі, зокрема, медичних працівників, влада пообіцяла утворити спеціальні маршрути та підвозити їх на роботу.

Це стосується оборонної та харчової промисловості, водоканалів. Про такі заходи розповів на брифінгу у Києві заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Добирання на роботу — це відповідальність керівників підприємств та установ, — розповів чиновник.

Поворозник розповів, що у Києві не збільшиться кількість одиниць громадського пасажирського транспорту у зв’язку із закриттям метро. Більшість киян мусить перебувати вдома.

Планові операції в медзакладах відтерміновуються, щоб вивільнити місця для ймовірних інфікованих коронавірусом.

Влада очікує, що з дня на день в столицю надійдуть тести, зокрема, щодня очікують 4−5 тис., аби забезпечити всіх, кому за медичними показами потрібно буде пройти перевірку.

Тести на коронавірус у Києві проводять у семи медзакладах — Олександрівській лікарні, міських клінічних лікарнях №№ 4 і 9, дитячих лікарнях №№ 1 і 2, інфекційній дитячій лікарні та міському центрі перинатальної медицини на Оболоні.