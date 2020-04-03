Владимир Зеленский. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n136225-zelenskiy-sbu-privlekut-k-kontrolu-za-raspredeleniem-medsredstv-i-oborudovaniya-v-regionah-video.html

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны пытается максимально быстро реагировать на просьбы и жалобы медиков, которые сейчас оказались в сложной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Президент сообщил, что он распорядился осуществлять жесткий контроль над тем, как распределяются в регионах медицинские средства и оборудование, которые предназначены для борьбы с коронавирусом.

Для контроля будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины, заявил Зеленский в своем видеообращении в Facebook.

Президент уточнил, что все медипрепараты и медицинское оборудование, которые получает государство, распределяются по областям. Зеленский предупредил, что придерживать, распределять между родственниками и друзьями или перепродавать лекарственные препараты власть никому не позволит.

Также Зеленский добавил, что сотрудники СБУ должны помочь в решении проблемы иного плана, когда руководители медучреждений передают вышестоящему руководству недостоверную информацию об обеспечении больниц, приукрашая суровую действительность.

Такие действия руководителей медучреждений приводят к тому, что в Киеве видят одни цифры, а реальная ситуация на местах намного хуже. Данный вопрос стоит на личном контроле главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Также Зеленский затронул проблемы отдельных регионов. В частности президент остановился на проблеме обеспечения больницы города Монастыриска Тернопольской области. В районе зафиксированы 83 случая заражения, а медики жалуются на отсутствие элементарных средств защиты.

Зеленский заявил, что в настоящее время в больнице есть четыре аппарата искусственной вентиляции легких и местное управление закупит еще несколько таких аппаратов. Президент заявил, что медработники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни. В настоящее время идет работа по полному обеспечению медработников больницы всем необходимым.

Зеленский добавил, что завтра в Италию отправится украинская медицинская группа, которая будет помогать итальянским врачам в борьбе с коронавирусом и одновременно будет набираться опыта. В Украину группа должна вернуться через две недели.