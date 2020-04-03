Володимир Зеленський. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n136225-zelenskyy-sbu-zaluchat-do-kontrolu-za-rozpodilom-medzasobiv-i-obladnannya-u-regionah-video.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво країни намагається максимально швидко реагувати на прохання та скарги медиків, які зараз опинилися у складній ситуації у зв’язку з епідемією коронавірусу. Президент повідомив, що він розпорядився здійснювати жорсткий контроль над тим, як розподіляються у регіонах медичні засоби та обладнання, які призначені для боротьби з коронавірусом.

Для контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України, заявив Зеленський у своєму відеозверненні в Facebook.

Президент уточнив, що усі медпрепарати і медичне обладнання, які отримує держава, розподіляються по областях. Зеленський попередив, що притримувати, розподіляти між родичами і друзями або перепродувати лікарські препарати влада нікому не дозволить.

Також Зеленський додав, що співробітники СБУ повинні допомогти у вирішенні проблеми іншого плану, коли керівники медустанов передають своєму керівництву недостовірну інформацію про забезпечення лікарень, прикрашаючи сувору дійсність.

Такі дії керівників медустанов призводять до того, що у Києві бачать одні цифри, а реальна ситуація на місцях набагато гірша. Дане питання стоїть на особистому контролі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Також Зеленський торкнувся проблеми окремих регіонів. Зокрема президент зупинився на проблемі забезпечення лікарні міста Монастириська Тернопільської області. У районі зафіксовано 83 випадки зараження, а медики скаржаться на відсутність елементарних засобів захисту.

Зеленський заявив, що наразі в лікарні є чотири апарати штучної вентиляції легенів і місцеве управління закупить ще кілька таких апаратів. Президент заявив, що медпрацівники забезпечені костюмами і респіраторами на найближчі дні. Зараз йде робота щодо повного забезпечення медпрацівників лікарні усім необхідним.

Зеленський додав, що завтра до Італії відправиться українська медична група, яка буде допомагати італійським лікарям у боротьбі з коронавірусом і одночасно буде набиратися досвіду. До України група повинна повернутися через два тижні.