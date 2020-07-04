День украинского флота и освобождения Славянска и Краматорска — праздник 5 июля, фото — Главком

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5 июля отмечают День военно-морских сил Украины. Это профессиональный праздник военнослужащих ВМС, который с 2015 года отмечается в первое воскресенье июля.

День ВМС ранее праздновали в этот день только за пределами СССР. Праздник Украинского моря отмечали по случаю поднятия 29 апреля 1918 года украинского флага над кораблями Черноморского флота. Возобновили его 12 июня 2015 года, когда президент Украины Петр Порошенко издал соотвествующий указ.

В православной церкви 5 июля чтили память Евсевия, епископа Самосатского, который жил в IV веке и прославился как защитник сторонников православной веры.

Именины 5 июля у Ульяны, Геннадия, Григория, Василия, Федора и Гавриила.

5 июля в мировой и украинской истории состоялись интересные события.

В 1054 в этот день в созвездии Тельца взорвалась звезда. Это явление видели на Земле в течение 23 суток днем ​​и 633 суток ночью. Явление вызвало огромную панику в разных странах.

5 июля 1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.

В 1941 году в этот день в Кракове немецкая полиция схватила и депортировала в Берлин руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеру.

5 июля 1946 года впервые показали купальник-бикини, в 1954 году Элвис Пресли записал свою первую песню That’s All Right, Mama.

В 1965 году в Киеве начали строительство нового жилого массива Оболонь.

В 2014 году ВСУ освободили города Славянск и Краматорск от российских боевиков. Это были первые существенные победы Вооруженных сил во время российско-украинской войны.