Пані посол США в Україні не вказала, чия ракета убила дітей і дорослих в Кривому Розі

https://racurs.ua/ua/n205344-pani-posol-ssha-v-ukrayini-ne-vkazala-chyya-raketa-ubyla-ditey-i-doroslyh-v-kryvomu-rozi.html

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Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала, що Кривий Ріг обстріляла балістична ракета, однак не вказала, чия вона, додавши лише слова:

Ось чому ця війна має завершитися.

Через це її розкритикували. Раніше у подібних дописах Брінк після російських обстрілів вона вказувала на причетність росіян.

Водночас посол Великої Британії Мартін Гарріс прямо вказав на винуватця трагедії у Кривому Розі:

Поки Україна прагне до миру, росія завдає ударів по мирному населенню далеко від лінії фронту. Сьогоднішній удар балістичною ракетою по Кривому Рогу показує, що вона не має наміру зупиняти війну.

Чітко вказала на агресію росії та її воєнний злочин в Кривому Розі й пані посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова.