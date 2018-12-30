Дружба народів: російського рефері звинувачують у підсуджуванні американським хокеїстам

Один із моментів матчу, за який шведи критикую арбітрів, фото: Aftonbladet

https://racurs.ua/ua/n116293-drujba-narodiv-rosiyskogo-referi-zvynuvachuut-u-pidsudjuvanni-amerykanskym-hokeyistam.html

Racurs.ua

Хокеїсти молодіжної збірної Швеції вважають причиною своєї поразки в недавньому матчі зі збірною США упереджену роботу міжнародної бригади арбітрів у складі росіянина Євгена Ромасько та канадця Джеффа Інграма.

Матч відбувся в межах молодіжного чемпіонату світу, який зараз проходить у Канаді, повідомляє видання Aftonbladet.

Під час зустрічі шведські хокеїсти вели з рахунком 4:0, але в кінцевому підсумку програли 4:5.

На думку нападників шведкою збірної Лукаса Ельвенеса й Еміля Бемстрема, переломити хід гри американцям допомогли дії арбітрів. Зокрема, вони кілька разів не видаляли гравців збірної США за порушення, які допомогли американцям «повернути гру» й закинути кілька шайб.

На думку Бемстрема, рівень суддівства в цій грі був дуже низьким.

«Північноамериканські команди, як правило, мають перевагу», — зазначає хокеїст.

Попри поразку, Швеція зберігає за собою першу сходинку в групі, де також грають молодіжні збірні Фінляндії, Словаччини та Казахстану.

Молодіжний чемпіонат світу триватиме до 5 січня 2019 року.

Нагадаємо, в листопаді на турнірі Max Muay Thai боксер Гоу Дакуй сильним ударом в голову відправив у нокаут рефері.