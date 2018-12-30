Дружба народов: российского рефери обвиняют в подсуживании американским хоккеистам

Один из моментов матча, за который шведы критикую арбитров, фото: Aftonbladet

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Хоккеисты молодежной сборной Швеции считают причиной своего поражения в недавнем матче со сборной США предвзятую работу международной бригады арбитров в составе россиянина Евгения Ромасько и канадца Джеффа Инграма.

Матч состоялся в рамках молодежного чемпионата мира, который сейчас проходит в Канаде, сообщает издание Aftonbladet.

Во время встречи шведские хоккеисты вели со счетом 4:0, но в конечном итоге проиграли 4:5.

По мнению нападающих шведкой сборной Лукаса Эльвенеса и Эмиля Бемстрема, переломить ход игры американцам помогли действия арбитров. В частности, они несколько раз не удаляли игроков сборной США за нарушения, которые помогли американцам «вернуть игру» и забросить несколько шайб.

По мнению Бемстрема, уровень судейства в этой игре был очень низким.

«Североамериканские команды, как правило, имеют преимущество», — отмечает хоккеист.

Несмотря на поражение, Швеция сохраняет за собой первую строчку в группе, где также играют молодежные сборные Финляндии, Словакии и Казахстана.

Молодежный чемпионат мира продлится до 5 января 2019 года.

Напомним, в ноябре на турнире Max Muay Thai боксер Гоу Дакуй сильным ударом в голову отправил в нокаут рефери.