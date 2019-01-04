Подозреваемый в убийстве студенток в Харькове сбежал в Турцию

Турок, подозреваемый в убийстве студенток в Харькове, сбежал из Украины. Фото: NewsRoom

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Турок, подозреваемый в убийстве двух иностранных студенток в Харькове на Новый год, покинул территорию Украины еще 2 января.

О том, что главным подозреваемым по делу является 20-летний гражданин Турции, сообщили в полиции. Он близко общался с убитыми девушками, передают сегодня УНН.

В то же время в полиции опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что главным подозреваемым якобы является владелец квартиры, которую арендовали студентки из Турции.

Напомним, вчера в Нацполиции Харьковской области подтвердили данные об убийстве двух иностранных студенток. В полицию обратился 19-летний знакомый девушек и попросил установить их местонахождение, поскольку он не мог связаться с ними в течение трех дней.

Правоохранители обнаружили тела девушек без признаков жизни в квартире, которую они снимали. По данным источников, им обоим перерезали горло.