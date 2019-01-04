Жители Китая, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116467-naselenie-kitaya-nachalo-umenshatsya-uchenye.html

Racurs.ua

В 2018 году впервые за 70 лет население Китая уменьшилось.

За год количество жителей страны сократилось на 1,27 млн человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Также за год значительно уменьшилась и рождаемость — на 2,5 млн детей, в то время как эксперты ожидали роста количества новорожденных на 790 тыс. по сравнению с 2017 годом.

К такому выводу пришли американские и китайские эксперты на основе анализа данных Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Китая, а также другой доступной статистики — переписи населения, данных о зачислениях детей в школы и регистрации домохозяйств.

Отмечается, что это первое за 70 лет уменьшение количества жителей Китая. По мнению специалиста по рождаемости И Фусяня из Висконсинского университета (США), тенденция к уменьшению количества населения в Китае может стать необратимой. Причины этого кроются в уменьшении численности женщин детородного возраста, общем старении населения страны и нежелании китайцев заводить детей из-за постоянно растущих сопутствующих расходов. Ожидается, что количество женщин детородного возраста снизится более чем на 39% в течение следующего десятилетия.

Также расчеты ученого показывают, что количество умерших в 2018 году в Китае составило около 11,58 млн человек.

Официальные данные КНР о количестве населения еще не опубликованы. Ожидается, что они появятся до конца января. По словам Фусяня, он скептически к ним относится, поскольку Национальное бюро статистики Китая «раздувает количество рожденных детей».

Стоит отметить, что в 2016 году Китай частично отменил начатую еще в 1979 году кампанию по регулированию рождаемости, но ожидаемого эффекта это решение не принесло.

Напомним, по оценкам ООН к 2050 году население Африки увеличится вдвое.