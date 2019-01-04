Жителі Китаю, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116467-naselennya-kytau-pochalo-zmenshuvatysya-vcheni.html

Racurs.ua

У 2018 році вперше за 70 років населення Китаю зменшилося.

За рік кількість жителів країни скоротилася на 1,27 млн осіб, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Також за рік значно зменшилася і народжуваність — на 2,5 млн дітей, у той час як експерти очікували зростання кількості новонароджених на 790 тис. у порівнянні з 2017 роком.

Такого висновку дійшли американські та китайські експерти на основі аналізу даних Державного комітету у справах охорони здоров’я і планового дітонародження Китаю, а також іншої наявної статистики — перепису населення, даних про зарахування дітей до шкіл і реєстрацію домогосподарств.

Відзначається, що це перше за 70 років зменшення кількості жителів Китаю. На думку фахівця з народжуваності І Фусяня з університету Вісконсіна (США), тенденція до зменшення кількості населення в Китаї може стати незворотною. Причини цього криються в зменшенні чисельності жінок дітородного віку, загальному старінні населення країни і небажанні китайців заводити дітей через постійно зростаючі супутні витрати. Очікується, що кількість жінок дітородного віку знизиться більш ніж на 39% протягом наступного десятиліття.

Також розрахунки вченого показують, що кількість померлих в 2018 році в Китаї склало близько 11,58 млн осіб.

Офіційні дані КНР про кількість населення ще не опубліковані. Очікується, що вони з’являться до кінця січня. За словами Фусяня, він скептично до них ставиться, оскільки Національне бюро статистики Китаю «роздуває кількість народжених дітей».

Варто відзначити, що в 2016 році Китай частково скасував розпочату ще в 1979 році кампанію з регулювання народжуваності, але очікуваного ефекту це рішення не принесло.

Нагадаємо, за оцінками ООН до 2050 року населення Африки збільшиться вдвічі.