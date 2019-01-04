Погода в Україні на 5 січня: оголошено штормове попередження, очікуються хуртовини (КАРТА)

Погода в Україні на 5 січня 2019 року

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Погода в Україні 5 січня буде хмарною з проясненнями, майже у всіх областях оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують в східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській значні опади. Очікуються хуртовини з сильним вітром. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Істотні опади очікуються в першій половині дня, до вечора вони припиняться, вітер вщухне. На решті території також можливий сніг, але хуртовин не буде. На дорогах буде ожеледиця.

У Києві 5 січня погода буде хмарною. Істотних опадів синоптики не прогнозують, вдень можливий невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер — південно-західний 5−10 м/с. Температура повітря в Києві вночі очікується близько 6−8° морозу, вдень 3−5° морозу.

Геомагнітна ситуація в Україні 5 січня буде неспокійною. Протягом усієї доби спостерігатиметься магнітна буря, яка продовжиться до 14.00 6 січня. У зв’язку з цим метеочутливі люди можуть відчути негативний вплив на своє здоров’я. Можливий головний біль, запаморочення, слабкість. Також магнітна буря досить часто негативно впливає на емоційний стан людей, тому потрібно тримати себе в руках і не сваритися з оточуючими.