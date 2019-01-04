Погода в Украине на 5 января: объявлено штормовое предупреждение, ожидаются метели (КАРТА)

Погода в Украине на 5 января 2019 года

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Погода в Украине 5 января будет облачной с прояснениями, почти во всех областях объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской значительные осадки. Ожидаются метели с сильным ветром. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Существенные осадки ожидаются в первой половине дня, к вечеру они прекратятся, ветер утихнет. На остальной территории также возможен снег, но метелей не будет. На дорогах будет гололед.

В Киеве 5 января погода будет облачной. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, днем возможен небольшой снег. На дорогах будет гололед. Ветер — юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью ожидается около 6−8° мороза, днём 3−5° мороза.

Геомагнитная ситуация в Украине 5 января будет неспокойной. На протяжении всех суток будет наблюдаться магнитная буря, которая продолжится до 14.00 6 января. В связи с этим метеочувствительные люди могут прочувствовать негативное влияние на свое здоровье. Возможна головная боль, головокружение, слабость. Также магнитная буря довольно часто негативно влияет на эмоциональное состояние людей, поэтому нужно держать себя в руках и не ссориться с окружающими.