У центрі столиці Австрії вибухнув автомобіль (ФОТО)

Палаючий автомобіль у центі Відня, фото: OE24

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Racurs.ua

У Відні на площі Карлсплатц сьогодні вибухнув автомобіль.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє місцеве видання OE24.

За словами свідків, вибух супроводжувався розлітанням «феєрверків», таких, як палаючі частини автопокришок.

Як згодом виявилося, це був не теракт. Журналістам вдалося відшукати водія та пасажира автівки, які перебувають у шоковому стані й просять не розголошувати їхні імена. За їхніми словами, причиною інциденту стала технічна несправність, яка спровокувала пожежу, що швидко розгорялася. Проте люди встигли залишити салон транспортного засобу ще до вибуху.

Зазначається, що інцидент тривав усього кілька хвилин, після чого від автомобіля залишилися лише обгорілі останки кузова.

Однак, оскільки Карлсплатц є одним з найбільш важливих транспортних вузлів Відня, пожежа спровокувала значні проблеми з рухом транспорту, зокрема — порушила графік руху автобусів та трамваїв.

Нагадаємо, у серпні 2018 року в місті Кам’янське Дніпропетровської області вибухнув автомобіль із депутатом міської ради. Внаслідок інциденту постраждали двоє осіб.