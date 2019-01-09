Будет скользко и снежно: «Укравтодор» предупреждает водителей об опасности на дорогах 10 и 11 января

Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Фото: nevainfo.ru

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Ухудшение погодных условий в Украине синоптики прогнозируют в ближайшие двое суток: 10 и 11 января.

Согласно прогнозам синоптиков, 10 января в Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15−20 м/с. На дорогах возможна гололедица, налипание мокрого снега, сообщает в Facebook «Укравтодор».

В Запорожской области на 10 января прогнозируют сильные снегопады.

11 января усложнение погодных условий прогнозируют в центральных и восточных областях Украины. Так, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается сильный ветер 15−20 м/с, значительный мокрый снег и метели. На юге страны 11 января синоптики прогнозируют осадки в виде дождя.

В «Укравтодоре» отметили, что погодные условия в ближайшие двое суток достигнут первого уровня опасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня, 9 января, в большинстве областей Украины будет морозная погода. На Закарпатье ожидается снегопад.