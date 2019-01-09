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Ракурс
Водіїв попередили про ожеледицю на дорогах. Фото: nevainfo.ru

Буде слизько та сніжно: «Укравтодор» попереджає водіїв про небезпеку на дорогах 10 та 11 січня

9 січ 2019, 16:10
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Погіршення погодних умов в Україні синоптики прогнозують у найближчі дві доби: 10 і 11 січня.

Згідно з прогнозами синоптиків, 10 січня у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях буде сильний вітер, пориви якого сягатимуть 15−20 м/с. На дорогах можлива ожеледиця, налипання мокрого снігу, повідомляє у Facebook «Укравтодор».

У Запорізькій області на 10 січня прогнозують сильні снігопади.

11 січня складні погодні умови прогнозують у центральних та східних областях України. Так, у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях очікується сильний вітер 15−20 м/с, значний мокрий сніг та хуртовини. На півдні країни 11 січня синоптики прогнозують опади у виді дощу.

В «Укравтодорі» зазначили, що погодні умови найближчі дві доби сягатимуть першого рівня небезпеки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні, 9 січня, у більшості областей України буде морозна погода. На Закарпатті очікується значний снігопад.

Джерело: Ракурс


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