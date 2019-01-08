Погода в Україні на 9 січня: очікується сніг та ожеледиця (КАРТА)

На українських дорогах 9 січня очікується ожеледиця

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Racurs.ua

Погода в Україні 9 січня буде досить різноманітною — у східних областях йтиме помірний, у західних областях — невеликий сніг. Вночі на Закарпатті очікується значний снігопад. На решті території істотні опади не прогнозуються. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також на дорогах очікується ожеледиця. Вітер південно-східний, швидкість здебільшого 5−10 м/с, у частині західних та східних областей — 7−12 м/с.

У Києві 9 січня істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме -12 … -14°, вдень -7 … -9°. На дорогах очікується ожеледиця.

У Львові протягом наступної доби йтиме сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть -7 … -9°, вдень — -2 … -4°.

В Одесі доба мине без істотних опадів. Вночі температура опуститься до -10 … -12°, вдень підніметься до -1 … +1°.

У Дніпрі протягом доби йтиме сніг. Вночі температура повітря становитиме -6 … -8°, вдень — -3 … -5°.

У Харкові синоптики також прогнозують сніг вдень та вночі. Термометри вночі покажуть -6 … -8°, вдень — -3 … -5°.

На Закарпатті протягом 9 січня очікується сніг, місцями сильний. Вночі температура становитиме -6 … -8°, вдень — -2 … -4°.

Геомагнітний стан в Україні 9 січня буде доволі спокійним. Можливі невеликі збурення, здебільшого в першій половині доби.

Нагадаємо, синоптики нещодавно розповіли про температурні рекорди 2018 року.