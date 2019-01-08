Погода в Украине на 9 января: ожидается снег и гололедица (КАРТА)

На украинских дорогах 9 января ожидается гололедица

https://racurs.ua/n116583-pogoda-v-ukraine-na-9-yanvarya-ojidaetsya-sneg-i-gololedica-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 9 января будет достаточно разнообразной — в восточных областях будет идти умеренный, в западных областях — небольшой снег. Ночью на Закарпатье ожидается значительный снегопад. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, скорость основном 5−10 м/с, в части западных и восточных областей — 7−12 м/с.

В Киеве 9 января существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит -12 … -14°, днем -7 … -9°. На дорогах ожидается гололедица.

Во Львове в течение следующих суток будет идти снег. Столбики термометров ночью покажут -7 … -9°, днем — -2 … -4°.

В Одессе сутки пройдут без осадков. Ночью температура опустится до -10 … -12°, днем поднимется до -1 … +1°.

В Днепре в течение суток будет идти снег. Ночью температура воздуха составит -6 … -8°, днем — -3 … -5°.

В Харькове синоптики также прогнозируют снег днем и ночью. Термометры ночью покажут -6 … -8°, днем — -3 … -5°.

На Закарпатье в течение 9 января ожидается снег, местами сильный. Ночью температура составит -6 … -8°, днем — -2 … -4°.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 января будет довольно спокойной. Возможны небольшие возмущения, преимущественно в первой половине суток.

Напомним, синоптики недавно рассказали о температурных рекордах 2018 года.