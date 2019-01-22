Захоплений у Росії «Боїнг» взяв штурмом спецназ (ВІДЕО)

Захоплений у Росії “Боїнг” взяв штурмом спецназ. Фото: avianews.com

https://racurs.ua/ua/n117128-zahoplenyy-u-rosiyi-boying-vzyav-shturmom-specnaz-video.html

Racurs.ua

Захоплений у Росії літак взяли штурмом спецпризначенці. Чоловіка, котрий змусив екіпаж змінити курс, затримано. Ним виявився раніше судимий жителя Сургута. Він перебував у стані сп’яніння.

Відео з салону «Боїнга», на якому видно момент знешкодження зловмисника, опублікував канал Mash у Телеграмі.

У повідомленні каналу йдеться, що чоловік був озброєний, хоча представники правоохоронних органів Росії це заперечують.

За попередніми даними, п’яний пасажир посадив літак у Ханти-Мансійську замість Москви, погрожуючи екіпажу застосуванням зброї. За даним фактом порушено кримінальну справу відповідно до ч. 2 ст. 211 КК РФ (викрадення повітряного судна, поєднане з погрозою застосування насильства).

Раніше сьогодні повідомлялося, що в Росії під час польоту літака з Сургута до Москви один із пасажирів захопив лайнер, вимагаючи взяти курс на Афганістан. Однак сів літак у російському Ханти-Мансійську. Пасажири весь час перебували на борту, в тому числі під час штурму літака силовиками.