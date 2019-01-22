Захваченный в России «Боинг» взял штурмом спецназ (ВИДЕО)

Захваченный в России "Боинг" взял штурмом спецназ. Фото: avianews.com

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Racurs.ua

Захваченный в России самолет взяли штурмом спецназовцы. Мужчину, который заставил экипаж изменить курс, задержали. Им оказался ранее судимый житель Сургута. Он находился в состоянии опьянения.

Видео из салона «Боинга», на котором виден момент обезвреживания злоумышленника, опубликовал канал Mash в Телеграме.

В сообщении канала говорится, что мужчина был вооружен, хотя представители правоохранительных органов России это отрицают.

По предварительным данным, пьяный пассажир посадил самолет в Ханты-Мансийске вместо Москвы, угрожая экипажу применением оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Ранее сегодня сообщалось, что в России во время полета самолета из Сургута в Москву один из пассажиров захватил лайнер, требуя взять курс на Афганистан. Однако сел самолет в российском Ханты-Мансийске. Пассажиры все время находились на борту, в том числе во время штурма самолета силовиками.