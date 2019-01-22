Захват самолета в РФ: что происходит на борту и в аэропорту (ФОТО, ВИДЕО)

Захват самолета в РФ: что происходит на борту и в аэропорту. Фото: ato.ru

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Пассажиры захваченного в России самолета Boeing 737−8LJ, который посадили в Ханты-Мансийске вместо Москвы, не покидали борт.

В сети появилось видео из салона самолета «Аэрофлота». Его опубликовал канал Mash в Telegram.

Мужчина, который заставил экипаж изменить курс, тоже находится на борту. Распространенную информацию о том, что после приземления борта его задержали силовики, опровергли в Антитеррористическом комитете РФ.

Также появилась информация, что захватил самолет житель Сургута по имени Павел. В самолете он сидел на месте 14А. Ранее сообщалось, что он может иметь психические проблемы или находиться в состоянии опьянения.

Пассажиры о захвате самолета узнали уже после приземления, когда подключились к интернету.

«Ни трапа, ни полиции никто не видит. Паники на борту нет», — говорится в сообщении канала Mash.

Всего на борту находятся 75 человек, в том числе семь членов экипажа.

В аэропорту сейчас пребывают представители всех экстренных служб, силовики блокировали здание и территорию вокруг него.

Посадку этого самолета также удалось снять на видео. Его обнародовали на YouTube.

Ранее сегодня стало известно о том, что в России пассажир самолета «Аэрофлота», летевшего в Москву, заставил экипаж изменить курс, требуя направляться в Афганистан.