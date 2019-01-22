Бои за Дебальцево: командира-дезертира приговорили к 6 годам тюремного заключения

Бои за Дебальцево. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n117121-boi-za-debalcevo-komandira-dezertira-prigovorili-k-6-godam-turemnogo-zaklucheniya.html

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Бывшего командира противотанковой батареи Евгения Ткачука приговорили к шести годам лишения свободы, а потом амнистировали. Его судили за отказ выполнять приказы и вывод своих подчиненных с позиций во время боев за Дебальцево Донецкой области в феврале 2015 года.

Об этом говорится в материалах суда, пишут «Украинские новости».

Обвиняемый в феврале 2015 года был командиром противотанковой батареи 25-го отдельного мотопехотного батальона (батальон «Киевская Русь»). Сейчас он работает комбайнером в Хмельницкой области.

Следствие установило, что Ткачук с 31 января по 1 февраля 2015 года находился со своими подчиненными на огневых позициях рядом с поселком Коммуна на территории недействующего детского сада между городами Углегорск и Дебальцево.

Он получил приказ держать оборону и не допустить прорыва российских танков. Но он не выполнил приказ, боевые позиции не укрепил и не предоставил огневую поддержку соседним боевым подразделениям.

1 февраля 2015 года он вместе с 53-ю военнослужащими с техникой и оружием покинул боевые позиции. Дезертиров задержали в городе Изюм Харьковской области.

Установлено, что действия Ткачука повлекли тяжкие последствия, а именно, сорвали выполнение боевого приказа. В суде он признал свою вину. В январе текущего года его приговорили к 6 годам тюрьмы, но амнистировали в связи с тем, что он является бывшим участником АТО.

Бои за Дебальцево продолжались с 25 января по 18 февраля 2015