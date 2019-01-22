В России разбился бомбардировщик Ту-22: есть погибшие. Фото: News Front

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Racurs.ua

В России разбился дальний бомбардировщик Ту-22. Авария произошла в результате совершения жесткой посадки самолета.

Инцидент с бомбардировщиком Ту-22 М3 случился сегодня, 22 января, в Мурманской области. Из-за попадания в снегопад после учебно-тренировочного полета самолет жестко ударился о взлетную полосу и разбился, сообщает «Интерфакс».

В результате аварии погибли два члена экипажа. Еще два получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Их состояние на данный момент не известно.

В экстренных службах сообщили, что на месте аварии военного самолета начался пожар. Там работают подразделения воинских частей и пожарные.

На данях сообщалось, что в России столкнулись два истребителя. Экипаж одного истребителя катапультировался.