У Росії розбився бомбардувальник Ту-22: є загиблі. Фото: News Front

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Racurs.ua

У Росії розбився дальній бомбардувальник Ту-22. Аварія сталася внаслідок здійснення жорсткої посадки літака.

Інцидент з бомбардувальником Ту-22М3 стався сьогодні, 22 січня, в Мурманській області. Через потрапляння в снігопад після навчально-тренувального польоту літак жорстко вдарився об злітну смугу і розбився, повідомляє «Інтерфакс».

Внаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу. Ще двоє отримали травми, їх було доставлено до медичного закладу. Наразі стан потерпілих стан не відомий.

В екстрених службах повідомили, що на місці аварії військового літака почалася пожежа. За відомостями ЗМІ, на місці події працюють підрозділи військових частин і пожежні.

Раніше повідомлялося, що в Росії зіткнулися два винищувачі. Екіпаж одного винищувача катапультувався.