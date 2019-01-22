Ракурсhttps://racurs.ua
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22: є загиблі. Фото: News Front
У Росії розбився бомбардувальник Ту-22: є загибліhttps://racurs.ua/ua/n117120-u-rosiyi-rozbyvsya-bombarduvalnyk-tu-22-ie-zagybli.htmlRacurs.ua
У Росії розбився дальній бомбардувальник Ту-22. Аварія сталася внаслідок здійснення жорсткої посадки літака.
Інцидент з бомбардувальником Ту-22М3 стався сьогодні, 22 січня, в Мурманській області. Через потрапляння в снігопад після навчально-тренувального польоту літак жорстко вдарився об злітну смугу і розбився, повідомляє «Інтерфакс».
Внаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу. Ще двоє отримали травми, їх було доставлено до медичного закладу. Наразі стан потерпілих стан не відомий.
В екстрених службах повідомили, що на місці аварії військового літака почалася пожежа. За відомостями ЗМІ, на місці події працюють підрозділи військових частин і пожежні.
Раніше повідомлялося, що в Росії зіткнулися два винищувачі. Екіпаж одного винищувача катапультувався.