Захоплення літака в РФ: що відбувається на борту та в аеропорту (ФОТО, ВІДЕО)

Захоплення літака в РФ: що відбувається на борту та в аеропорту. Фото: ato.ru

https://racurs.ua/ua/n117122-zahoplennya-litaka-v-rf-scho-vidbuvaietsya-na-bortu-ta-v-aeroportu-foto-video.html

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Пасажири захопленого в Росії літака Boeing 737−8LJ, який посадили у Ханти-Мансійську замість Москви, не залишали борт.

У мережі з’явилося відео з салону літака «Аерофлоту». Його опублікував канал Mash у Telegram.

Чоловік, який змусив екіпаж змінити курс, теж перебуває на борту. Поширену інформацію про те, що після приземлення борту його затримали силовики, спростували в Антитерористичному комітеті Росії.

Також з’явилася інформація, що захопив літак житель Сургута на ім’я Павло. В літаку він сидів на місці 14А. Раніше повідомлялося, що він може мати психічні проблеми або перебувати у стані сп’яніння.

Пасажири про захоплення літака дізналися вже після приземлення, коли підключилися до інтернету.

«Ані трапу, ані поліції ніхто не бачить. Паніки на борту немає", — зазначено в повідомленні каналу Mash.

Всього на борту перебувають 75 осіб, у тому числі семеро членів екіпажу.

В аеропорту наразі перебувають представники всіх екстрених служб, силовики блокували будівлю та територію навколо неї.

Посадку цього літака також вдалося зняти на відео. Його оприлюднили на YouTube.