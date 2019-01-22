Главные новости за 22 января: захват самолета в России, старт экономического форума в Давосе и выдвижение Тимошенко кандидатом в президенты

Захват самолета в РФ. Фото: flickr.com

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Во вторник, 22 января, в России во время полета самолета из Сургута в Москву один из пассажиров захватил лайнер «Боинг». Злоумышленник потребовал от пилотов изменить курс полета и направиться в Афганистан. Несмотря на требования неадекватного пассажира авиалайнер сел в российском Ханты-Мансийске. Впоследствии самолет взяли штурмом бойцы спецназа и задержали нарушителя. Им оказался ранее судимый гражданин РФ.

В Давосе начался традиционный ежегодный Всемирный экономический форум. В течение этой недели в рамках форума будет проведено около 350-ти различных мероприятий, участие в которых будут принимать лидеры многих стран, а также руководители крупнейших мировых компаний. Украинскую делегацию в Давосе представят президент Петр Порошенко и ряд чиновников.

Партия «Батькивщина» 22 января на торжественном съезде выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на пост главы украинского государства. Кандидатуру Тимошенко поддержали все участники форума.

Украина и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, который позволит улучшить способности Вооруженных сил Украины.