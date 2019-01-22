ЦИК зарегистрировала нардепа Юрия Бойко кандидатом в президенты

Юрий Бойко. Фото: прес-служба ОБ

https://racurs.ua/n117137-cik-zaregistrirovala-nardepa-uriya-boyko-kandidatom-v-prezidenty.html

Racurs.ua

Юрий Бойко зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом в президенты, выборы которого состоятся 31 марта 2019 года.

Нардеп еще 17 января подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Во вторник, 22 января, комиссия зарегистрировала Бойко кандидатом в президенты. Кандидат 1958 года рождения имеет высшее образование и зарегистрирован по месту жительства в городе Рубежное Луганской области.

В Центризбиркоме отметили, что по состоянию на 22 января уже зарегистрировано 13 кандидатов. В президентской гонке примут участие Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Валентин Наливайченко, Андрей Садовой, Евгений Мураев, Виталий Куприй, Анатолий Гриценко, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров и Юрий Бойко.

Напомним, 20 января партия «Сила людей» выдвинула кандидатом в президенты Украины журналиста Дмитрия Гнапа. Он заявил, что объявит публичную кампанию фандрайзинга — сбора средств. Гнапу необходимо собрать 2,5 млн грн для регистрации его кандидатом.