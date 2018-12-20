Гугл повернув зірку з «Один вдома» у дитинство, щоб зняти рекламу свого сервісу (ВІДЕО)

Калкін повертається в роль фільму «Один вдома», фото — youtube.com

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Racurs.ua

Компанія Google (Гугл) зняла рекламу свого сервісу Assistant, використавши знамениті сцени з фільму «Один вдома». В однохвилинному ролику знявся 38-річний Маколей Калкін — головна зірка культових фільмів «Один вдома» і «Один вдома-2».

Герой Калкіна знову залишився один вдома на Різдво, але цього разу йому потрібна сучасна допомогу від Google Assistant. Знамениті сцени в будинку МакКалістеров Кевін повторює в дорослому житті з сучасними технологіями «розумного будинку».

У рекламному ролику Калкін просить гаджети з технологією Google Assistant показати останні новини, замовити гель після гоління, підвищити температуру в будинку і навіть допомагає прийняти замовлення від рознощика піци, використовуючи озвучку вигаданого фільму «Ангели з брудними душами».

Нагадаємо, що після шаленого успіху фільмів «Один вдома» і «Один вдома-2» кар'єра Калкіну не надто вдавалася. Він провалив наступні ролі і навіть отримав номінацію «Найгірший актор-1994» (в своєрідному голлівудському «Антиоскарі» — Золотій Малині).

У червні 1995 року мати Маколея розійшлася з його батьком Кітом Калкін, звинувативши його в тому, що він розвалив кар'єру сина.

Згодом у Маколея був невдалий шлюб, а також стосунки із актрисою Мілою Куніс. У січні 2011 року Калкін і Куніс припинили зустрічатися.

На початку грудня в Голлівуді оголосили номінантів на «Золотий глобус». Ця нагорода вважається репетицією «Оскара», її вручення відбувається незадовго до оголошення переможців головної кінопремії.

За звання кращого драматичного фільму поборються такі стрічки: «Чорна Пантера», «Богемська рапсодія», «Якщо Біл-стріт могла б заговорити», «Чорний кланівец», «Зірка народилася».