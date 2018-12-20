Гугл вернул звезду «Один дома» в детство, чтобы снять рекламу своего сервиса (ВИДЕО)

Калкин возвращается в роль фильма «Один дома», фото — youtube.com

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Racurs.ua

Компания Google (Гугл) сняла рекламу своего сервиса Assistant, использовав знаменитые сцены из фильма «Один дома». В ролике снялся 38-летний Маколей Калкин — главная звезда культовых фильмов «Один дома» и «Один дома-2».

Герой Калкина остался один дома на Рождество, но на этот раз ему нужна современная помощь от Google Assistant. Знаменитые сцены в доме МакКалистеров Кевин повторяет во взрослой жизни с помощью современных технологий «умного дома».

В рекламном ролике Калкин просит гаджеты с технологией Google Assistant показать последние новости, заказать гель после бритья, повысить температуру в доме и даже помогает принять заказ от разносчика пиццы, используя озвучку вымышленного фильма «Ангелы с грязными душами».

Напомним, что после огромного успеха фильмов «Один дома» и «Один дома-2» кинокарьера Калкину не слишком удавалась. Он провалил следующие роли и даже получил номинацию «Худший актер-1994» (в своеобразном голливудском «Антиоскаре» — «Золотой Малине»).

В июне 1995 года мать Маколея разошлась с его отцом Китом Калкин, обвинив его в том, что он развалил карьеру сына.

Впоследствии у Маколея был неудачный брак, а также отношения с актрисой Милой Кунис. В январе 2011 года Калкин и Кунис прекратили встречаться.

В начале декабря в Голливуде объявили номинантов на «Золотой глобус». Эта награда считается репетицией «Оскара», ее вручение проходит незадолго до объявления победителей главной кинопремии.

За звание лучшего драматического фильма будут бороться такие ленты: «Черная Пантера», «Богемская рапсодия», «Если бы Бил-стрит могла заговорить», «Черный клановец», «Звезда родилась».