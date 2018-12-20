Авария на водопроводе в Торецке: ГСЧС сообщила, когда начнутся ремонтные работы

Когда начнется ремонт водопровода в Торецке. Фото: Інше.ТВ

https://racurs.ua/n115884-avariya-na-vodoprovode-v-torecke-gschs-soobschila-kogda-nachnutsya-remontnye-raboty.html

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Ремонт поврежденного водопровода около Торецка (Донбасс), должен начаться сегодня, 20 декабря. Ремонтная бригада должна была начать работу с 9.00 утра. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вчера точное место аварии на водопроводе наконец-то было обнаружено сотрудниками коммунального предприятия «Вода Донбасса». Оказалось, что водопровод поврежден неподалеку от шахты «Южная» в так называемой серой зоне.

Смогут ли отремонтировать водопровод в течение сегодняшнего дня, в ГСЧС не сообщили.

Боевики предоставили гарантии безопасности для обследования Горловской фильтровальной станции, на которую в результате аварии на водопроводе перестала подаваться вода.

Напомним, что чрезвычайная ситуация на Донбассе была объявлена ​​17 декабря, когда прекратилось водоснабжение Торецка, Железного и нескольких поселков. Местные власти приняли решение об объявлении чрезвычайной ситуации местного уровня. Без централизованного водоснабжения остаются 42 тыс. 813 человек.