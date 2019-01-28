Трагедия на свадьбе: в Перу рухнула стена отеля, десятки погибших и раненых / Фото: Twitter

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Racurs.ua

Трагедия на свадьбе произошла в Перу в минувшие выходные, когда во время празднования в провинции Абанкай на посетителей неожиданно упала стена и крыша здания местной гостиницы «Альамбра».

Жертвами инцидента стали 15 человек, еще около 30 получили ранения. Об этом в Twitter сообщает Институт гражданской обороны Перу.

Отмечается, что незадолго до трагедии десятки гостей танцевали. Спасателям удалось извлечь из-под завалов по меньшей мере 30 человек. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу.

Причиной трагического инцидента могли стать сильные ливни, которые сейчас идут в регионе и уже привели к наводнениям и оползням. Считается, что стена отеля разрушилась в результате оползня.

Вместе с тем напомним, что остров Сулавеси в Индонезии опустошают наводнения и оползни. Жертвами стихии в центральной индонезийской провинции стали 30 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести.