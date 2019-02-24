Мэй снова отложила повторное голосование относительно Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, фото - AP Photo

https://racurs.ua/n118569-mey-snova-otlojila-povtornoe-golosovanie-po-brexit.html

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Повторное голосование британского парламента относительно соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit (Брэкзит) состоится до 12 марта. Об этом заявила 24 февраля журналистам премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, сообщает Reuters. Ранее предвиделось, что в Лондоне до конца февраля примут соответствующее решение.

«Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не произойдет, но мы гарантируем, что это случится до 12 марта», — сказала Мэй.

Она при этом выразила надежду на то, что выход из ЕС 29 марта состоится в упорядоченной форме, в соответствии с соглашением, одобреным и Лондоном, и Брюсселем.

«Выход из ЕС 29 марта все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем», — сказала Мэй журналистам на борту лайнера по пути на первый саммит Лиги арабских государств и ЕС, который открывается сегодня в Шарм-аль-Шейхе.

Напомним, что до даты выхода Великобритании из состава Евросоюза остается всего 33 дня, но пока Мэй так и не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов британского парламента, который должен одобрить соглашение об условиях Brexit и дальнейшем сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем.

Парламент требует, чтобы в текст соглашения, которое утвердили на ноябрьском саммите ЕС, были внесены изменения, касающиеся механизма «бэкстоп», который сохранит членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС. Это обусловлено желанием Лондона не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Законодателей не устраивает то, что при применении спорного механизма Великобритания может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу.

При этом в Евросоюзе, несмотря на усилия Мэй и ее кабинета, не согласны вносить с документ любые коррективы или давать юридически обязывающие заверения по поводу того, что действие «бэкстопа» будет жестко ограничена во времени.