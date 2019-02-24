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Последствия пожара в Индии, авиасалон Aero India, фото — AFP
Сотни автомобилей сгорели на авиасалоне в Индии (ФОТО)https://racurs.ua/n118568-sotni-avtomobiley-sgoreli-na-aviasalone-v-indii-foto.htmlRacurs.ua
Не менее 300 автомобилей загорелись во время индийского авиасалона Aero India. Причиной могла стать непогашенная сигарета.
О пострадавших пока ничего не сообщается, рассказывает DW.
Инцидент произошел в индийском городе Бангалор в воскресенье, 24 февраля, на общественной парковке. Как сообщил глава пожарной охраны Бангалора, города на юге Индии, огонь быстро распространился из-за сухой травы и сильного ветра.
Министерство обороны Индии, которое является организатором Aero India, распорядилось провести расследование причин происшествия.
На территории неподалеку от авиабазы Йелаханка были размещены также около 100 самолетов. В связи с пожаром работу авиасалона временно прекратили. В минувший вторник во время репетиций перед Aero India в небе столкнулись два военных самолета. В результате происшествия один пилот погиб, еще двое получили ранения.
Во время этого авиашоу Украина представила свой новый транспортный самолет Ан-132D. Украинская компания «Антонов» предлагает армии Индии взять новинку на вооружение.
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