Беременной Маркл и принцу Гарри предоставили дополнительную охрану в Марокко (ФОТО, ВИДЕО)

Принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Марокко, фото - express.co.uk

https://racurs.ua/n118567-beremennoy-markl-i-princu-garri-predostavili-dopolnitelnuu-ohranu-v-marokko-foto-video.html

Racurs.ua

Поездка принца Гарри и его беременной жены герцогини Сассекской Меган Маркл в Марокко требует дополнительных мер безопасности из-за протестов в этой африканской стране.

В Марокко начались протесты учителей, требующих повышения зарплаты, сообщает 24 февраля The Mirror. Властям пришлось неоднократно применять водяные пушки и дубинки для разгона митингующих. В связи с такой ситуацией Меган и Гарри выделили дополнительную охрану.

Накануне визита разработали и специальный план на тот случай, если ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Охрана также настояла на том, чтобы исключить из программы визита прогулки коронованных особ по столице Марокко.

Меган, которая пребывает на седьмом месяце беременности, и Гарри намерены посетить местные школы в городе Асни, а также прием, организованный британским послом Томасом Рейли.

Напомним, что в конце октября 2018 года на официальный прием в Новой Зеландии Меган одела стильную полупрозрачную юбку от Givenchy, которая засветила ее белье. По итогам прошлого года расходы на гардероб новой королевской невестки превысили 500 тыс. долл. Эта сумма не учитывает стоимости ее свадебного платья от упомянутого бренда Givenchy.