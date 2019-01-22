В Великобритании представили «план В» выхода из Евросоюза (ВИДЕО)

В Великобритании представили «план В» выхода из Евросоюза. Фото:

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Racurs.ua

В Великобритании представили «план В» выхода страны из Европейского Союза.

Премьер-министр страны Тереза ​​Мэй предложила возобновить переговоры по контролю на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Мэй также намерена привлечь к этим переговорам представителей северо-ирландской партии, сообщает «ВВС Россия».

Этот правительственный план должен рассмотреть парламент на следующей неделе. Заметим, что предыдущий план выхода из ЕС не поддержала палата общин Великобритании. Если же аналогичная ситуация произойдет и в этот раз, премьер-министр заявила, что срок выхода из ЕС не будет перенесен. Также Мэй исключила второй референдум по этому вопросу и свою отставку.

Напомним, что Великобритания должна выйти из ЕС до 29 марта 2019 года. Правительство страны уже согласовало соответствующее соглашение с ЕС, однако его не поддержал британский парламент.

Ранее стала известна реакция Европы на провал голосования по выходу из Евросоюза.