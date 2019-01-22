У Великій Британії представили «план В» виходу з Євросоюзу (ВІДЕО)

У Великій Британії представили «план В» виходу з Євросоюзу. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n117100-u-velykiy-brytaniyi-predstavyly-plan-v-vyhodu-z-ievrosouzu-video.html

Racurs.ua

У Великій Британії представили «план В» виходу країни з Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей запропонувала поновити переговори щодо контролю на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією. Мей також має намір залучити до цих переговорів представників північно-ірландської партії, повідомляє «ВВС Росія».

Цей урядовий план має розглянути парламент наступного тижня. Зауважимо, що попередній план виходу з ЄС не підтримала палата громад Великої Британії. Якщо ж аналогічна ситуація відбудеться і цього разу, прем'єра-міністр заявила, що строк виходу з ЄС не буде перенесено. Також Мей виключила другий референдум щодо цього питання та свою відставку.

Нагадаємо, що Велика Британія повинна вийти з ЄС до 29 березня 2019 року. Уряд країни вже погодив відповідну угоду з ЄС, проте її не підтримав британський парламент.

Раніше стала відома реакція Європи на провал голосування щодо виходу з Євросоюзу.